Uvished om tilskud: Budgetlægning under tidspres

Ærø Kommunes budgetlægning for 2020 kan ende med at blive en presset sag, efter regeringen har meldt ud, at man først til august tager hul på forhandlingerne med KL og Danske Regioner om størrelserne på tilskud, udligninger og særtilskud - penge som Ærø er dybt afhængig af for at få budgettet til at hænge sammen.