Udsolgte koncerter og unge mennesker: Formand er tilfreds med årets Ærø Jazzfestival

De nye tiltag ved årets jazzfestival var en stor succes, og formand for Ærø Jazzfestival Mogens Kingo forventer, at festivalen giver overskud i år.

Ærø: Ærø Jazzfestival anno 2019 var en stor succes. I hvert fald, hvis man spørger formand Mogens Kingo, som stadig et par dage efter har svært ved at få armene ned efter en velbesøgt festival, som sluttede lørdag aften. - Det, der står tilbage på min nethinde, er alle de glade mennesker, der var på værftet og Andelen. Jeg har aldrig se så mange mennesker til jazzkoncert, siger han og forventer også, at festivalen ender med at være en økonomisk succes. - Fornemmelsen er helt klart, at det giver overskud, siger han. Mogens Kingo fortæller, at folk har rost årets program. - Vi har lagt det sådan, at Daimi startede med et brag af en koncert, og Ibrahim Electric sluttede også med et brag, og så har der været nogle gode grupper ind imellem. Og koncerterne på Andelen var så godt som udsolgt. Det er en stor fremgang. Det er nogle år siden, vi har prøvet det, fortæller formanden. En af årsagerne til succesen skal findes i en mere aggressiv markedsføring, især på sociale medier. Specielt Facebook har været vigtig, mener han og fortæller, at festivalens facebookside har fået næsten 400 nye følgere, siden arbejdet med årets festival begyndte.

Tyvstartskoncerten for børn med Mek Pek dagen før den officielle åbning var en af de mange velbesøgte koncerter under årets Ærø Jazzfestival. Arkivfoto: Anders C. Østerby

Foryngelse virkede Også støttearmbåndet var en succes. Folk kunne købe et armbånd til 130 kroner, som dels støttede de gratis koncerter og dels gav rabat på for eksempel drikkevarer. - Vi havet en forventning om, at vi kunne sælge 200, og vi solgte 400, siger Mogens Kingo og er glad for den opbakning fra gæsterne. Endelig var den nye tuk tuk-infostander, som stod på pladsen foran Det Gamle Værft bemandet af unge frivillige, en stor succes, fortæller formanden. - Det, at vi har et infopunkt, hvor folk kan spørge, har folk taget til sig. Og vi solgte billetter, armbånd og plakater dernedefra. Så den kommer igen. Generelt var der mange unge mennesker til festivalen, både som frivillige, koncertgæster - og musikere. - De var ovenud begejstrede og syntes, det var supersjovt og glæder sig til at komme tilbage næste gang. Målet var at forynge det lidt, og det synes vi, at vi er lykkedes med.