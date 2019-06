Kultur- og socialudvalget har besluttet, at Ærø Kommune ikke har behov for et udsatteråd. Udvalgsformand Minna Henriksen (SF) forklarer, at man har svært ved at se målgruppen, og at man i forvejen tager hånd om de mest udsatte.

Ærø: Et af punkterne i prioriteringsdebatten for budget 2019 blev tirsdag både behandlet og gravlagt på Kultur- og socialudvalgets møde. Udvalget skulle tage stilling til, om Ærø Kommune skulle have et udsatteråd, der kunne rådgive på udsatteområdet og være talerør for udsatte grupper i Ærø Kommune.

Men under behandlingen af punktet blev medlemmerne enige om, at de havde svært ved at se, hvem målgruppen helt præcis kunne være.

- Vi har foreløbig sat oprettelsen i bero, for vi har svært ved at se, hvem det er, vi skulle oprette det for, forklarer formand for kultur- og socialudvalget Minna Henriksen (SF).

- Det er simpelthen for svært at se et behov. Vi har jo ikke nogen herovre, der lever på gaden eller er hjemløse på andre måder. De udsatte, vi har her i kommunen - det kan være psykisk sårbare og folk uden for arbejdsmarkedet - tager vi allerede hånd om på andre måder. Så er der nok nogle, der lever mere eller mindre isoleret, og som ikke er i berøring med så mange, men man må også huske på, at man i et vist omfang selv vælger, hvordan man vil leve, og om man vil omgås andre mennesker. Den ret har man, og så skal vi ikke være formyndere, der kommer og peger ud, at "du har nok brug for hjælp", vurderer Minna Henriksen.