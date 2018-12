Udlændingestyrelsen savnede lægevurdering: Men Hamed måtte ikke udredes af psykiater på traumecenter

Udlændingestyrelsen mener i sit afslag på opholdstilladelse til Hamed Rezaii, at der mangler en lægefaglig vurdering. Den har han forsøgt at få, men er blevet afvist, fordi han ikke har opholdstilladelse, viser en aktindsigt. Det er "en besynderlig situation", siger hans advokat. Udlændingestyrelsen burde vejlede bedre om behovet for en speciallægeerklæring, mener en professor i udlændingeret.