Udlændingestyrelsen har i en mail på avisens konkrete spørgsmål til Hamed Rezaiis sag givet et generelt svar på, hvordan Udlændingestyrelsen vurderer sager af den karakter.

Ærø/København: Torsdag i sidste uge var Fyns Amts Avis i dialog med Udlændingestyrelsens pressetjeneste, fordi vi ønskede svar på en række spørgsmål til sagen om Hamed Rezaiis afslag på opholdstilladelse. Vi bad om svar på konkrete spørgsmål til den konkrete sag, vel vidende at det ikke var sikkert, at Udlændingestyrelsen ville svare på spørgsmål om den konkrete sag.

"Selvfølgelig kan vi kommentere. Vi kommenterer masser af konkrete sager. Det kræver, du indhenter samtykke," skrev presseansvarlig Nils Bak dog i en mail til avisen.

Vi indhentede derpå en samtykkeerklæring fra Hamed Rezaii, hvor han giver Udlændingestyrelsen tilladelse til at udtale sig om hans sag. Nu er der så kommet svar fra Udlændingestyrelsen, men i mailen fra en kommunikationsmedarbejder lyder det:

"Vi kan ikke udtale os så konkret, som dine spørgsmål lægger op til. Men vi kan give dig et overordnet svar på, hvilke overvejelser, der indgår i vurderingen af en sag som den omtalte."

Det overordnede svar fra Udlændingestyrelsen lyder:

"En opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, kan gives til en voksen udlænding, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. I vurderingen af, om der er særlige grunde, forholder Udlændingestyrelsen sig samlet set til alle de oplysninger, som ansøgeren har fremlagt om sine personlige forhold. Herunder udlændingens sociale og helbredsmæssige forhold, om udlændingen har opnået en særlig tilknytning til Danmark, herunder har haft en opholdstilladelse i Danmark tidligere, og om udlændingen omvendt har en mere begrænset tilknytning til hjemlandet, om udlændingen har familie i Danmark, og om udlændingen i øvrigt kan angive vægtige humanitære grunde. En opholdstilladelse på baggrund af helbredsmæssige forhold kan i øvrigt meddeles, hvis udlændingen lider af en så alvorlig sygdom eller lignende, at dette ville kunne begrunde en humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b."

Ifølge mailen fra kommunikationsmedarbejderen skal vi nu søge aktindsigt i Hamed Rezaiis sag og have samtykke til det fra ham for at få svar på vores konkrete spørgsmål. Det har vi nu gjort.