Tvivl om lovligheden af taxikontrakt: Taxiklage sendt til advokat

Vognmand Paul Erik Düring har klaget over kommunens håndtering af taxi-udbuddet. Nu har trafikdirektøren sat en advokat til at gennemgå sagen, for at sikre, at alt er inden for lovens rammer.

Ærø: Kommunen er i øjeblikket ved at behandle en klage over den taxaaftale, som kommunen tidligere på året indgik med Vinderup Taxi. Klagen er blevet sendt til borgmester Ole Wej Petersen (S), der har videresendt den til trafik- og færgedirektør Keld Møller.

- Det har været lidt svært for os umiddelbart at læse ud af klagen, hvad det er, der klages over. Men den handler generelt om, at udbuddet af kørslen ikke har været lovligt. Derfor har vi nu bedt en advokat om at kigge det hele igennem, for at sikre, at alt er, som det bør være, forklarer Keld Møller.

Ifølge Fyns Amts Avis' oplysninger er det hyrevognmand Paul Erik Düring, der har indsendt klagen, som kommunen altså har sendt videre til en advokat for at få behandlet. Det har endnu ikke været muligt for avisen at få fat i kontakt med Paul Erik Düring for at høre, hvad klagen går nærmere ud på, men i spørgetiden under kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften tog Paul Erik Düring ordet.

- Jeg vil bare spørge kommunalbestyrelsen, om de finder det rimeligt, at Ærø Kommune accepterer, at der køres såkaldt variabel flexkørsel med samme vogn, som Ærø Kommune betaler for at have til rådighed for taxakørsel. Det er det, der foregår i øjeblikket, lød det fra Paul Erik Düring.- Vi er overbevist om, at det er korrekt, det der foregår. Men for at være 110 procent sikker har vi bedt en jurist, der kan svare på det, sådan så vi er 110 procent sikker på, at det, vi gør, er rigtigt. Så det bliver undersøgt, og du får selvfølgelig et svar, når vi har svaret, svarede borgmester Ole Wej Petersen (S).Det svar var Paul Erik Düring ikke umiddelbart tilfreds med:- Det var ikke det, jeg spurgte om. Det var det principielle. Det var ikke det juridiske, det ved jeg godt, der er andre, der tager sig af. Men om man finder det rimeligt, at det er det, der sker.- Kommunalbestyrelsen her har jo godkendt en kontrakt. Vi mener, det rummes inden for den kontrakt, lød det fra borgmesteren.