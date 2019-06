Tvist mellem værft og kommune tæt på en afslutning: - Der vil forhåbentlig være en afklaring senere i dag eller i morgen

Borgmester Ole Wej Petersen (S) fortæller, at Søby Værft og Ærø Kommune nærmer sig en afslutning på den tvist, som parterne har holdt hemmeligt for offentligheden i flere uger.

Ærø: En pengesag mellem Søby Værft og Ærø Kommune ser ud til at nærme sig en afslutning.

I sidste uge har kommunalbestyrelsen afholdt to lukkede møder om el-færgen, og selvom rygterne har svirret om, at tvisten handler om at Søby Værft har krævet et større millionbeløb af kommunen på grund af ekstraudgifter til el-færgen, så har hverken kommunen eller værftet villet be- eller afkræfte rygterne.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) forventer, at der kommer en afklaring på sagen i løbet af onsdag eller torsdag, og så skal offentligheden nok få at vide, hvad sagen handler om, siger han.

- Så snart der er landet en aftale, skal vi nok melde ud, hvad det her handler om, siger han.

Han mener ikke, at det bliver nødvendigt at indkalde til et tredje ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde for at lande en aftale.

- Jeg kan jo ikke vide det, men jeg regner ikke med det. Ved sidste møde traf vi en beslutning, som vi nu er i gang med at effektuere, siger han.