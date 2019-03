Turistdirektør anklager Statsforvaltningen for at vildlede om bryllupstal

Ærø: Statsforvaltningen har givet vildledende informationer om vielser af udenlandske par til børne- og socialministeren, Folketinget og pressen. Sådan lyder en anklage fra Ærøs turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken.

Dermed lever Statsforvaltningen ikke op til den sandhedspligt, som embedsmænd i centraladministrationen er underlagt, mener han.

Baggrunden for beskyldningen er nogle tal, som dels børne- og socialminister Mai Mercado (K) og dels Statsforvaltningen selv er kommet med, for, hvordan den nye Enhed til prøvelse af ægteskab er kommet i gang med sit arbejde. Mai Mercado udtalte i et læserbrev i slutningen af februar, at Statsforvaltningen i 90 procent af de indkomne sager overholder den frist på fem dages sagsbehandling, som politikerne har bestemt. Det er ikke korrekt, anfører Chris Hammeken.

- Statsforvaltningen er kommet rigtig skidt fra start og er ved at ødelægge et succesfuldt turist-erhverv i Danmark. Al begyndelse er svær, det ved vi alle. Men når Statsforvaltningen selv mener, at de er kommet rigtig godt i gang og informerer vildledende, så må jeg råbe vagt i gevær, siger Chris Hammeken i en pressemeddelelse.

I en aktindsigt til Fyns Amts Avis fra Statsforvaltningen fremgik det, at målsætningen om fem dages sagsbehandling overholdes i 75 procent af sagerne i januar og februar. Men Statsforvaltningen har i beregningen kun medtaget de sager, der er afsluttet (441 stk), og ikke dem, der er i gang. Det er vildledende, mener Chris Hammeken, der i sin beregning når frem til, at kun i alt 28 procent af alle sager (1606) er færdigbehandlet inden for de fem arbejdsdage.

- Statsforvaltningen har to bunker med sager. Den ene er meget stor og den venter de mange uger med at gøre noget ved. Den lille bunke sagsbehandler de så. Når de fortæller, hvordan det går, så udelades sager fra den store bunke. Det er vildledende information i strid med sandhedspligten og Finansministeriets syv pligter til embedsværket, udtaler han.

Avisen har kontaktet Statsforvaltningen for at få en kommentar til anklagen. Efter at have gransket tallene i nogle timer er Statsforvaltningen blevet enig med Børne- og Socialministeriet om, at det er minister Mai Mercado, der skal svare på kritikken. Svaret, som er kommet på mail fra ministeriets presseafdeling, lyder:

"Når vi i fællesskab har som mål at holde hånden under bryllupsturismen, så skal tallene, vi drøfter, naturligvis være rigtige. Ingen kan være tjent med, at der ikke er klarhed om tallene. Derfor vil jeg straks få undersøgt, hvad de rigtige tal er, og om der er sket fejl. Resultatet af redegørelsen vil jeg dele med alle relevante parter, for det er i alles interesse, at det nye system fungerer bedst muligt."