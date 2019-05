Tuk tuk, færgedåb, fernisering og koncert: Søby på den anden ende på lørdag

Søby: Der er nok at opleve i Søby lørdag eftermiddag den 1. juni.

Klokken 15 er der fernisering på den årlige og traditionsrige sommerskulpturfestival, hvor afgangselever fra Kunsthøjskolen på Ærø udstiller kunst rundtom i Søby. Der vil være taler af blandt andre forstander Susan Hinnum og turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken og kunstperformance ved kunstner Heine Kjærgaard Klausen.

Nærmest umiddelbart derefter, klokken 16, træder Ellen ind i de voksnes rækker. Elfærgen, som efter planen begynder at sejle med passagerer den 1. juli, skal nemlig døbes. Christina Klausen fra en af partnerne i projektet, Danfoss, står for at svinge champagneflasken.

Hvis man vil opleve nogle transportmidler, som er noget mindre miljørigtige, er der mulighed for det fra omkring middagstid. I denne weekend er der nemlig for tiende gang tuk tuk-træf på Ærø, og de over 90 tilmeldte små trehjulede motorkøretøjer vil lørdag fra klokken 12 være at finde på havnen foran Café Arthur. Deltagerne skal blandt andet have en rundvisning i værftsgrundlægger Arthur Jørgensens fodspor, og mange vil nok blive hængende til færgedåben, selv om arrangør Peter Bjørn Hviid ikke kan garantere, at alle bliver så længe.

Endelig er der også koncert i værtshuset Dok IV's have. Det er bandet Norlans Stemme, som fortolker Allan Olsens musik, som gæster baren. Barejer Michael Fly oplyser dog, at man på grund af Ellens dåb har rykket koncerten fra klokken 15, som var det oprindelige tidspunkt for koncerten, til klokken 17. Norlans Stemme spiller i øvrigt også i Skipperkroen i Marstal dagen før, fredag den 31. maj, klokken 22.