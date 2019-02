Selvom Ærøskøbing Bageri kom ud af 2017-18 med et underskud på 117.655 kroner før skat, så er det ikke udtryk for, at det går skidt for bageriet, siger bagermester Tom Rasmussen. - Vi har en meget fin bruttoavance takket været vores trofaste kundekreds, og pengene går til investeringer, siger han.