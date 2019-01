Trods konkurs: Tidligere direktør forsøger at sælge slagteri

- Der er en mulighed for at starte et brand op. Hvis der er en arbejdsløs slagter derude, så kan man stille og roligt starte en forretning op, siger han, selv om han godt ved, det nok bliver op ad bakke.

Sådan lyder en del af en salgstekst for det hedengangne Ærøslagterens slagteri i Dunkær på også tidligere direktør Peter Frölichs facebookprofil. Han håber, der er nogen, der kan se en mulighed i at starte noget nyt op.

Ærø: "Et hovedhus - en rødstensvilla, have, garageanlæg, 2 ha. økologisk græsmark/indhegnet, en butik, et slagteri med pølsemageri, kølerum, fryserum. Røgrum i tilstødende bygninger, rum til huder og lager til krydderier etc. "

- Slagterbranchen er ikke den, der har det allerbedst i det her land. Det at starte de små brands op er hårdt slid. Men lykkes det, er der nogle, der laver en fin forretning på det. Det kræver bare håndværksmæssig forstand, markedsførings- og økonomisk tæft.

Hans opslag blev på få timer delt over 70 gange, så opmærksomheden er der. Men Peter Frölich frygter alligevel, at det ender i en tvangsauktion, hvor en køber efter et køb for en slik kan sælge maskiner fra og sælge villaen for sig og dermed tjene en god skilling.

- Det er det, jeg håber, der ikke sker, siger han og håber derimod for øens og bæredygtighedens skyld, at der er en køber et sted derude, der vil genstarte slagteriet.

Som han afslutter teksten i sit opslag:

"Og så er jeg helt sikker på at direktøren i Rise Sparekasse her på Ærø gerne vil give en kop kaffe til en iværksætter og tale om en god pris."