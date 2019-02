Trods PTSD og panikangst: Hamed kan godt klare sig i Afghanistan, vurderer Udlændigestyrelsen

Udlændingestyrelsen vurderer i sit brev til Hamed Rezaii, at hans psykiske tilstand, hvor han ifølge en psykologvurdering lider af PTSD, er nok til, at han kan få asyl i Danmark. Rita Kjelsmark forstår ikke, at man kan sende ham ud af landet.

"Ikke mindst på baggrund af oplysningerne om, hvor dårligt du har det for tiden, vil jeg anbefale, at der indgives en klage til Udlændingenævnet, uden at det dermed er givet, hvad det endelige udfald vil blive," skriver advokaten.

Dog kan der klages over afgørelsen til Udlændingenævnet, gør Hamed Rezaiis advokat, Gunnar Homann, opmærksom på i et følgebrev, og i så fald kan Hamed Rezaii givetvis blive i landet, mens klagesagen behandles.

I brevet fremgår det, at Hamed Rezaii har haft ret til at opholde sig i Danmark, mens sagen har været under behandling.

Ærø/København: Afghanske Hamed Rezaii opfylder ikke betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark. Det skriver Udlændingestyrelsen i et brev, som hans danske familie modtog mandag den 26. november.

Hamed Rezaii kom til Danmark den 3. december og søgte den 29. december 2015 om asyl i Danmark. Han har boet på Børnecenter Ærøs Søby-afdeling og siden hos familien Kjelsmark i Marstal. Hamed Rezaiis familie stammer fra Gazni-provinsen i Afghaistan, som kontrolleres af Taleban. Hans forældre flygtede til Iran, hvor Hamed er født. Under flugten fra Iran mistede han kontakten til sine forældre og søskende, som frygtes omkommet. Hamed Rezaii mener selv, han var 15 år ved indrejsen til Danmark, mens Udlændingestyrelsen ved en alderstest vurderede ham til at være over 18. En alderstest, som flere gange har fået kritik for at være unøjagtig og utroværdig, blandt af flere eksperter og politikere i Fyns Amts Avis i december 2016. I januar 2017 fik Hamed Rezaii afslag på asyl fra Udlændingestyrelsen. Afgørelsen blev 12. oktober stadfæstet af Flygtningenævnet. I december 2017 genoptog Udlændingestyrelsen sagen, efter at der kom nye oplysninger i hans sag. En psykolograpport, som familien betalte ved hjælp af en privat indsamling, viste, at han lider af blandt andet PTSD. Afgørelsen i den nye sag, et afslag, kom mandag den 26. november. Afslaget kan klages til Udlændingenævnet. Tirsdag den 27. november om formiddagen forsvandt han fra sit hjem i Marstal, og en større eftersøgning gik i gang.

Ifølge Udlændingestyrelsen giver det dog ikke anledning til at give ham opholdstilladelse. Styrelsen skriver, at det af psykologundersøgelsen "fremgår blandt andet, at der er indikationer på, at du lider af svær grad af PTSD, hvortil kommer let vagt panikangst, depressive symptomer, vrede og dissociation. Derudover forekommer reaktioner så som smerter, lydoverfølsomhed og synsforstyrrelser, under de anfald, du har."

Advokaten henviser til, at Hamed Rezaii har posttramatisk stresssyndrom (PTSD). Det vurderede psykolog Peter Bech i en rapport om den unge mand, hvor han konkluderede, at "der kan være betydelig risiko for, at PTSD og de dertil knyttede symptomer vil forværres yderligere."

Ifølge styrelsen er der ikke "lægelige oplysninger, som understøtter, at du ved en tilbagevenden til dit hjemland ikke vil være i stand til at klare dig selv."

Styrelsen refererer også værtsfamilien for at fortælle om mareridt og hukommelsessvigt efter anfaldene, men det er styrelsens "opfattelse, at disse forhold ikke har en karakter eller et omfang, der i sig selv kan føre til, at du kan få opholdstilladelse", ligesom styrelsen også "bemærker, at du ikke har fået stillet en diagnose".

- Han kan ikke være alene

Hamed Rezaii er afghansk statsborger, men har aldrig boet i landet, da hans familie flygtede til Iran, før han blev født.

Asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, forklarede i oktober 2017, da Hamed Rezaii senest fik afslag på asyl, at det for almindelige mennesker kan være svært at forstå, at man kan sende et ungt menneske til et land som Afghanistan.

- Det er det næstfarligste land at opholde sig i, men hvis man ikke kan vise, at lige præcis jeg er i risikozonen, vil man ikke være omfattet af beskyttelse. Det er svært at forestille sig, hvordan mange afghanere skal leve i Afghanistan, når de har boet i Iran hele deres liv. Men det er der, de har deres nationalitet, og det er det, Flygtningenævnet ser på, sagde hun dengang.

Og det forstår Rita Kjelsmark heller ikke.

- Når han har det så dårligt, som han har det, kan de da for pokker ikke sende ham ud af landet. Han kan ikke være alene. Han har brug for voksenkontakt, siger hun.