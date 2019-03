To firmaer har vist interesse for taxakørsel på Ærø

Ærø: Den dyre taxakontrakt med Taxa Syd, som har stået for taxadriften på Ærø siden maj 2018 og som gennemsnitligt har kostet Ærø Kommune cirka 200.000 kroner om måneden, udløber den 31. marts.

Hvad der så skal ske, er endnu ikke fastlagt. I første omgang havde de ærøske politikere luftet ideen om at indsætte natbusser i stedet for, men nu ser det ud til, at der måske alligevel bliver lavet en aftale med et ny taxaselskab.

Kommunen har for nylig udsendt en såkaldt interessetilkendegivelse på opgaven, og ifølge transportdirektør Keld Møller er der to, der har vist interesse for opgaven.

- Nu skal vi så have sendt materialet til dem, så skal de give et bud, siger Keld Møller.

Keld Møller kan ikke løfte sløret for, hvor meget den ny taxaordning kommer til at koste kommunen.

- Det afhænger af, hvad opgaven kommer til at indeholde. Der er flere modeller i spil, siger han.

Det vides heller ikke, om der er en ny aftale på plads, når kontrakten med Taxa Syd udløber.

- Det er svært at svare på, men vi arbejder så hurtigt vi kan, siger Keld Møller.

For at byde på taxakørslen skal man ifølge den nye taxalov have et kørselskontor, og det har begge firmaer, som vist interesse for opgaven, fortæller Keld Møller.