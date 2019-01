Jesper Rosenbeck, som er medarbejderrepræsentant i Hovedudvalget, som har behandlet udkastet til Ærø Kommunes nye rygepolitik, kalder det formynderisk at forbyde alle kommunens ansatte at ryge i arbejdstiden. Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg ser det som kommmunens opgave som en stor virksomhed at gå forrest i kampen mod rygning.