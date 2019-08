Tilbage til livet efter hjertesygdom: Hjerteforeningen hjælper Ærø-patienter med kursus

Ærø: Alle hjertepatienter bosat på Ærø kan nu deltage i et kursus, der skal hjælpe dem med at vende tilbage til et aktivt, sundt og sjovt liv efter en hjertesygdom. Det skriver Hjerteforeningen, der arrangerer kurset, i en pressemeddelelse.

Kurset varer 16 uger, og der er opstart i Arrebohallen i Ærøskøbing den 15. august fra klokken 15.30 til 16.30. Prisen for hele sæsonen er 400 kroner. Deltagerne lærer desuden både at leve deres sygdom og forebygge ny sygdom.

Tilmelding sker senest 14. august til tovholder Grethe Jørgensen på hjertemotion.aeroe@gmail.com. /EXP