Tidligere turistmedarbejder bliver bibliovikar: - Jeg brænder for litteraturen

Ærø: Ærøboerne vil fra den 1. februar møde et nyt ansigt, når de gæster de ærøske biblioteker. 35-årige Mikkel Mosen er blevet ansat som vikar for bibliotekar Anne Marie Jensen, der skal på barsel.

Mikkel Mosen har senest været ansat som informationsmedarbejder hos Ærø Turist- og Erhvervsforening men sagde sidste sommer op, fordi der var for travlt i familien, hvor hans hustru, Anja Mosen, driver børnetøjsfirmaet Louifax.

- Anja har fået godt gang i sin butik, og det gjorde, at vi blev lidt pressede på hjemmefronten i forhold til børnene. Så jeg tog konsekvensen og sagde op, og det har gjort, at vi har fået det hele til at hænge bedre sammen, siger han.

Mikkel Mosen, som er ansat i en 24 timers stilling, har tidligere arbejdet som kommunikationskonsulent i Esbjerg Kommune og daglig koordinator ved Børnecenter Ærø. Han har en kandidatuddannelse i medievidenskab og forventer at udgive en roman i august.

- Romanprojektet begyndte tilbage i 2016, og jeg forventer, at bogen bliver udgivet i august. Jeg brænder for litteratur og kulturformidling, og derfor er jeg også meget glad for, at jeg har fået jobbet som vikar, siger Mikkel Mosen. Stillingen er tidsbegrænset til 1. januar 2020.