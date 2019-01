Tatovering gjorde sit: Ærøsk ultraløb fordobler deltagerantal og melder udsolgt

Om årsagerne til succesen peger han selv - grinende - på en, der er i hvert fald i slutspurten havde en tydelig effekt. Han fik nemlig i midten af december lavet en tatovering med løbets navn og logo, som fylder det meste af hans ene læg. Han tog et billede og lagde det på Facebook med teksten: "Så er Race Director gået All In for at sælge de sidste 21 ledige startnumre til løbet den 13-4-2019. Nu som løbende reklamesøjle."

Forsvarende vinder med igen

Og der er altså så mange, der er tossede med at løbe langt på Ærø, at der nu er venteliste for at få et startnummer til udgave nummer to. Men Kurt Andersen vil helst ikke hæve det maksimale deltagerantal, som han allerede har gjort en gang (fra 100 til 125), for det skal være en god oplevelse for alle, siger han og forklarer, at det ville blive for trangt i Ærøhallens kantine, hvor løberne mødes inden løbet, og hvor de kan få øl, vand og suppe efter løbet.

- Ude på ruten er der masser af plads, og jeg har fået lov til af halbestyreren at udvide til 125. Men man mister respekt, når man bliver ved med at udvide, og det vil vi ikke, siger han.

Egentlig overrasker det ikke løbsarrangøren, at anden udgave af Route 66 er udsolgt. For selv om et par løbere løb forkert, og selv om skiltningen ifølge Kurt Andersen kunne have været bedre og bliver det i år, fik løbet også masser af ros, blandt andet for depoterne og de frivillige hjælpere.

- Så går det som en løbeild, som han siger.

Sidste års vinder, Kent Nørmark, er med i år igen, ligesom også nummer to og tre, Carsten Friis og Lars Keld, er det. Til gengæld er ingen af de tre bedste af kvinderne med i år. De 66 kilometer Ærø rundt foregår lørdag den 13. april.