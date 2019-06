Tager en sommer på Ærø: Mattias skal være vikar for præsterne

Ærø: Ærø har for nylig måttet sige farvel til to af sine præster, den ene er flyttet til Falster og den anden til Bornholm, og det har skabt travlhed for øens to andre præster.

Derfor er 48-årige Mattias Skærved blevet ansat som vikarpræst frem til 1. september.

Mattias bor i præstegården i Marstal, og han kender lidt til Ærø, da hans mors familie er herfra.

Han bor normalt i Fredericia i et bofællesskab med 20 huse. Han har haft en del vikariater i Fyns Stift - senest i Odense - og han er glad for at kunne tilbringe sommeren på Ærø./ANBI