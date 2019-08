Ærø Rundt blev lørdag formiddag skudt i gang med et deltagerantal tæt på rekorden fra i fjor.

Ærøskøbing: - Vi kører kun på asfalterede veje. Hvis I kører på grusvej, er I kørt forkert.

Det er Flying Heroes' kasserer, Otto Stenstrøm, der forklarer, hvordan man skal gebærde sig på de ærøske landeveje.

212 motionscykelryttere har tilmeldt sig årets udgave af Ærø Rundt, som er arrangeret af den lokale cykelklub, Flying Heroes. Det er seks færre end rekorden fra i fjor, hvor i alt 218 kørte de tre distancer, 100, 50 og 20 kilometer.

- Det er tæt på rekorden, så det er rigtig flot, siger Otto Stenstrøm kort før starten.

Og så traver de mange cykelryttere ellers mod startområdet på Statene. "På vej mod skafottet," som en siger.

En af de lokale, der skal køre den lange distance, er Claus Sassenberg. Men det er ligesom ikke helt nok, når man som han skal gennemføre en ironman (3,8 km svømning, 180 km cykling og et maratonløb) den 18. august, så han har taget et par gange mellem Ommel og Kragnæs og til Ærøskøbing (i alt en 40 kilometers penge) at varme op på.

- Nogle siger, jeg er blevet bidt. Men det var en positiv oplevelse sidst, siger han om debuten sidste år.

Omkring 160 af rytterne har tilmeldt sig den lange distance, som sidste år blev vundet af Bjarne Kingo Andersen i tiden to timer og 48 minutter.