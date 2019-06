Birkholm: Ni sydkoreanske unge kom forleden på arbejde med at fange får på Birkholm. De ni elever er en del af en gruppe på 16 sydkoreanske unge og deres tre lærere, der er på besøg på Vestfyns Efterskole, og de blev sat på arbejde, da fårene skulle indfanges på Birkholm. Det fortæller Poul Petersen, lærer på skolen og fritidshusejer på Birkholm, i en pressemeddelelse.

Først fik de unge en grundig instruktion i sejlads på turen med efterskolens motorsejler til den lille ø. Efterskolens elever satte koreanerne til at indfange fårene, som for nylig er kommet til Birkholm. Flere af fårene havde mistet øremærket. Så efter indfangning blev der monteret nye mærker med efterskolens CHR-nummer.

- Sydkoreanerne er på en Europa-tur for at lære engelsk, og det er en god læreproces for vores efterskoleelever at tage sig af gæsterne og vise dem vores dagligdag, som både er praktisk og boglig. Det er en fantastisk god læreproces, og eleverne finder ud af, at man ikke behøver at være særlig god til engelsk for at kunne kommunikere med en koreaner, der taler endnu dårligere engelsk, fortæller forstander Marie Klit i pressemeddelelsen. /EXP