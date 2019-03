Syddansk projekt vil speede elektrificering af skibsfart op

Overgangen til ren eldrift i skibe begynder at tage fart, om end langsommere end forventet. Et nyt samarbejde skal nu gøre op med de barrierer, der hidtil har sinket udviklingen.

Ærøskøbing: Ærø Kommune, der har erfaring fra det EU-støttede E-ferry projekt, er gået sammen med Marstal Navigationsskole, Fyns Maritime Klynge og Færgesekretariatet for at sætte skub i overgangen til eldrift.

I løbet af de seneste år har E-ferry projektet taget form på Ærø. Her udvikles, bygges og demonstreres en 100 procent elektrisk færge, der kan sejle syv gange længere end nogen anden fuldelektrisk bilfærge.

Gennem det arbejde har en lang række syddanske virksomheder fået kompetencer inden for maritim eldrift. Samtidig er der gjort vigtige erfaringer gennem projektet, som det er afgørende at videreføre til fremtidige elfærger.

For at sikre at kompetencer og erfaringer forankres, udvikles og benyttes, er der etableret et partnerskab bestående af Ærø Kommune, Marstal Navigationsskole, Fyns Maritime Klynge og Færgesekretariatet med titlen "Acceleration af overgangen til elektrisk maritim drift" (ACOVEM).

- Kort fortalt skal projektet gøre det lettere og enklere for kommuner og færgeselskaber at få overblik over, om det er muligt at overgå til eldrift på deres færger, og hvad der skal til for at konvertere, siger projektets koordinator, Cecilie Larsen fra Ærø Kommune.

- Sideløbende med E-ferry projektet har vi oplevet en stigende interesse for ren eldrift i skibe. Vi har samtidig kunne konstatere et "gab" mellem udbud og efterspørgsel, hvor det kan være svært for interesserede redere og overfartsledere at orientere sig i et relativt umodent marked, forklarer Cecilie Larsen.