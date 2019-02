Marstal: Onsdag var det tid til at gøre status over det forgangne år i Ærø Svømmeklub. Det foregik på Hotel Marstal, og klubbens formand, Helle Bak Poulsen, blev efter generalforsamlingen siddende som formand for den 243 medlemmer store forening.

- Der var genvalg over hele linjen. Alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter, fortæller formanden.

Regnskabet blev også godkendt.

- Det kører fint rundt med at de penge, vi får ind gennem kontingenter, også bliver brugt. Det er på halleje og på udstyr, vi køber, fortæller Helle Bak Poulsen, som dog håber på, man i det kommende år kan får skabt noget kursusaktivitet for klubbens instruktører.

- De har selvfølgelig alle været igennem bassinlederprøven, og det kører rigtig fint, men det kunne være rart, hvis vi kunne bruge nogle ressourcer på at give dem noget mere.

Klubben er hvad formanden selv kalder "en dameklub".

- Ja, vi har en klar overvægt af kvinder i klubben. Kigger vi bare på medlemmerne over 70 år, er der 40 damer og kun ni mænd. Der kan selvfølgelig være en lidt mere jævn fordeling længere ned i rækkerne, men jeg har selv et hold onsdag aften, og der er der ikke en eneste mand på, fortæller hun. (PEBP)