Svedigt mesterlære: Bliv gusmester i Ærø Saunaforening

Ærøskøbing: Der skal svinges med de våde håndklæder, når Ærø Saunaforening torsdag inviterer til uformel uddannelse af saunagusmestre.

- Intentionen er, at vi gerne vil lave noget gus, fordi det er fedt og gør det med at gå i sauna og vinterbade til noget særligt, fortæller formand for foreningen Lars Rahbek.

- Helt grundlæggende handler det bare om at hælde noget vand på stenene på saunaovnen og så fordele den varme vanddamp rundt med et håndklæde eller en vifte, forklarer formanden og uddyber, at man herfra kan udvikle gusen videre til alt muligt andet.

Det kan være meditation, åndedrætsøvelser, mens nogle spiller musik eller synger under saunagusen. Lars Rahbek har selv været gusmester i et par år i København.

- Og så er der de æteriske olier. Det er væsentlig del af gus, at man ofte blander olier i vandet, men man kan også bruge birkeris eller tørrede krydderier og urter, forklarer han.

Går man rundt med en lille gusmester nede i maven, anbefaler Lars Rahbek, at man kontakter foreningen på dens facebookgruppe, Ærø Saunaforening:

- Alle er velkomne til at være med, men jeg synes lige, at man skal skrive først til os på vores side.

Torsdagens undervisning i saunagus starter klokken 15 den 13. december i saunaen på Vesterstrand, og indtil videre er det hele "meget uformelt", fortæller Lars Rahbek:

- Det er ikke jo så stort, så det bliver nok lidt ligesom at hoppe op på cyklen og så lære at holde balancen undervejs.