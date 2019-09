Marstal: Danmarks Naturfredningsforening Ærø står søndag 8. september kl. 15 bag et arrangement ved Eriks Hale i Marstal, oplyser DN Ærø.

Her vil Knud Nielsen fortælle om rhompeporfyr fra vulkaner ved Oslo, skånsk basalt fra langt tilbage i tiden samt granitter og gnejster.

Turen er gratis og for alle. Man mødes ved p-pladsen. Og der bliver noget at komme efter for både børn og voksne. Naturfredningsforeningen giver en kop kaffe og saftevand og et stykke brød efter turen. /EXP