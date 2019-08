Søby-Fynshav: Det var en historisk dag, da elfærgen E/F Ellen for første gang nogensinde gled lydløst ud af havnen i Søby med passagerer. Det var der mange, der gerne ville opleve. Vi har samlet nogle billeder fra dagen, som blev fejret af både høj og lav både i Søby og i Fynshav.

For første gang kunne passagerer opleve den lydløse og elektriske afgang fra Søby Havn med E/F Ellen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Et historisk øjeblik, da elfærgen Ellen forlod færgelejet i Søby Havn. Foto: Katrine Becher Damkjær

Borgmester Ole Wej Petersen (S) i et roligt og eftertænksomt øjeblik kort efter afgang. Foto: Katrine Becher Damkjær

En DR-journalist i gang med reportage fra jomfruturen - her meget tæt på land i Fynshav. Foto: Katrine Becher Damkjær

Borgmesteren hilser på skipper Søren Svendsen, som har fået æren af at sejle Ellen på jomfruturen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Søren Svendsen på bildækket. Han stod også for at gelejde køretøjerne på plads. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mange passagerer havde travlt med at forevige det historiske øjeblik. Andre var ikke på forhånd klar over, at det var en særlig afgang. Foto: Katrine Becher Damkjær