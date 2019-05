Stort billedgalleri: Ærøboer demonstrerede med kærlighed, bryllupskage og sang

Ærøskøbing: Lad os møde ministeren med kærlighed.

Det var overskriften for onsdagens demonstration, som fyldte hele torvet i Ærøskøbing, til fordel for bryllupsturismen på blandt andet Ærø. De bryllupsklædte demonstranter drak champagne, spiste bryllupskage og sang Beatles-sangen All you need is love. Og jublede, da Mai Mercado afleverede sit budskab til forsamlingen om, at hun ønsker at give kommunerne ansvaret for sagsbehandlingen tilbage.