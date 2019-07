Stormfuldt totalteater: Halvdelen af billetterne er solgt til teaterudgaven af 'Vi, de druknede'

Ærø/Svendborg/København: Billetsalget til teateropsætningen af Carsten Jensens roman "Vi, de druknede" på HCC Bådeværft den 6. til 10 august går godt. Det oplyser Jannie Schjødt Kold, kommunikationschef på Baggårdteatret i Svendborg, som er medproducent på stykket.

Der er 2000 billetter til salg i alt til de fem forestillinger, og her en måned før premieren er halvdelen solgt, og premieren nærmer sig udsolgt, oplyser hun.

- Det er overraskende godt i forhold til, at det er i slutningen af sommerferien. Og det er på Ærø og halvdyrt, når man skal med færgen, siger hun.

- Vi er mere end tilfredse. Det er en stor forestilling, det kræver færge for de, der ikke bor på Ærø - endda færge og bus - og der er mange sæder i salg. Så for os viser det blot, at det at lave lokale historier til stor scenekunst og præsentere det på et værksspecifikt sted er det helt rigtige, tilføjer hun i en mail.

Forestillingerne begynder klokken 20.30 og varer halvanden time, og derfor har Ærøfægerne sat en ekstra færge ind den 6., 7. og 8. august fra Ærøskøbing med afgang klokken 22.45 og ankomst Svendborg klokken 00.

Det er folk fra det belgiske musikteater Walpurgis, der for ni år siden læste Carsten Jensens roman om søfartsbyen Marstals storhed og fald og derefter har arbejdet frem mod en fortolkning og opsætning i netop Marstal. Forestillingen er blevet til i et samarbejde mellem Walpurgis og Københavns Internationale Teater og Baggårdteatret.

Billetterne koster 210 kroner for voksne og 100 kroner for unge under 25 år og kan blandt andet købes gennem Baggårdteatrets hjemmeside.