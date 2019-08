Nuværende lejrchef på kommunens campingpladser, Anders Nilson, er mellem byderne på køb af Marstal Camping. Der har i det hele taget været stor interesse for at købe de to kommunalt ejede campingpladser. Muligheden for at byde ind på udløb i forleden og nu er det op til teknik-, og miljø- og havneudvalget at vælge den endelige køber.