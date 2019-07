Stor fangst: Tre spritbilister stoppet på Ærø

Ærø: Det har været en helt usædvanlig travl uge for politiet på Ærø, hvis man ser på fangsten af spritbilister.

Cirka sådan lyder meldingen fra vicepolitiinspektør og afdelingsleder ved færdselspolitiet på Fyn Sten Sørensen fredag middag, hvor han har kunnet konstatere, at man siden tirsdag aften har måttet sigte hele tre bilister for spirituskørsel.

- Den første blev stoppet ved 22-tiden tirsdag aften på Øsemarksvej uden for Ærøskøbing, ved det vi kalder en rutinemæssig standsning. Her kunne betjenten konstatere, at manden virkede beruset, og uden at komme ind på hvad alkometeret viste, kan man godt konstatere, at promillen så ud til at ligge noget over det tilladte, fortæller Sten Sørensen.

Fredag morgen tidlig var der så atter gevinst, da politiet klokken 6.42 rykkede ud til et færdselsuheld på Kirkevej i Marstal, hvor to biler var kollideret.

- Her kunne betjenten konstatere, at føreren af det ene køretøj virkede påvirket, og efter et pust i alkometeret blev han anholdt for spirituskørsel og for at have forårsaget færdselsuheldet, fortæller Sten Sørensen og understreger, at det tilsyneladende var mere held end forstand, at der kun skete materiel skade under uheldet.

Og så når vi frem til pågribelsen af den sidste spritbilist, der næsten kan betegnes som en bifangst.

- Ja morsomt kan man vel ikke kalde det, men mens betjenten står og tager rapport ved uheldet her fredag morgen, kommer der en mand kørende forbi og stopper for lige at spørge, hvad der dog er sket her, og der kan betjenten med det samme se, at han bestemt heller ikke er appelsinfri, så han bliver også anholdt, fortæller Sten Sørensen.