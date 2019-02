Rie Holdum står bag virksomheden Sprogpolitiet, der udover at levere korrekturlæsning også agerer sprogsherif på nettet. Fra sit hjem i Søndergade i Ærøskøbing fanger Rie Holdum sjusk og sproglige vildfarelser under aliasset, der i dag har over 47.000 følgere på Facebook.