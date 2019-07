Marstal: En husejer på Møllevejen fik mandag eftermiddag mejet sit stakit ned af en mandlig bilist. Bilisten kom ifølge politiets døgnrapport kørende ad Møllevejen i østlig retning, og på grund af et øjebliks uopmærksomhed kom han til at køre over i den modsatte kørebane og ind i stakittet og en mindre mur. Der skete ingen personskade under uheldet, men der sket skade på både mur, stakit og bil, fremgår det af døgnrapporten. Uheldet skete klokken 13.22./ANBI