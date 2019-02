Sprogpolitiet fanger sprogbøffer: Se fem sjove sprogfejl

5) Besværligt våben

Faste udtryk volder ofte problemer. Og den her fejl fra DR fra 1. januar 2017 gav drabelige billeder i hovedet på Sprogpolitiet og sidens læsere, som var vilde med den. Opslaget blev liket over 1200 gange og delt 83 gange.

"Knud Kristensen understreger dog samtidig, at man skal passe på med at skære alle over med én kam."

Kommentaren fra Sprogpolitiet? Humoristisk som altid: "Det er også dødbesværligt!"

Fejlen, som blev fundet i artiklen "Efter rørende X Factor-bekendelse: Diagnose-ramte hylder Blachman og Johnnie" er i øvrigt i skrivende stund stadig ikke rettet.