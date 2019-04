Splittelse i S på Ærø: Jens Weiss melder sig ud og bliver løsgænger

Ærø: - Der kommer en pressemeddelelse.

Sådan sagde kommunalbestyrelsesmedlem Jens Weiss flere gange både torsdag og fredag efter nyheden om, at lokalbestyrelsen i Socialdemokratiet havde meldt sin noget nær kollektive afgang. Fredag lovede han, at den ville komme søndag, og at den ville indeholde en beslutning om, hvorvidt han ville gå eller blive. Pressemeddelelsen kom først mandag eftermiddag, men det sidste løfte holdt han.

Jens Weiss skriver i hvert fald, at han "efter moden overvejelse" har besluttet sig for at melde sig ud af Socialdemokratiet og blive løsgænger i kommunalbestyrelsen.

- Jeg opfatter mig som et socialt menneske og vil gerne agere som sådan. Det finder jeg ikke muligt i det klima, der er i den socialdemokratiske gruppe på Ærø i dag, hvor man bl.a. vælger at mistænkeliggøre hele kommunalbestyrelsen og medarbejdere i administrationen i stedet for at melde ud hvem der har lækket oplysninger til pressen, skriver han blandt andet om baggrunden for beslutningen.

Han fortsætter:

- Bestyrelsen for Socialdemokratiet har bevidst valgt ikke at følge partiets love og de processer der er ved uoverensstemmelser med et byrådsmedlem. Dette valg blev gjort, uagtet man vidste at det ville skade partiet at agere som de har gjort, skriver han med henvisning til, at man normalt skal holde både flere mæglingsmøder og generalforsamlinger for at ekskludere et medlem.