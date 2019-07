Spændt forfatter før opsætning af 'Vi, de druknede': - Jeg glæder mig utrolig meget til at se det

Marstal-forfatter Carsten Jensen fortæller mandag ved et eksklusivt arrangement for abonnenter og billetholdere til teateropsætningen af "Vi, de druknede" om romanen og de oplevelser, den har givet ham. Og han glæder sig personligt meget til stykket, som han kalder fantasifuldt - ligesom sømandens liv.

- Det lægger romanen jo også op til, for sømandens liv er en invitation til at fantasere. I den periode, jeg skildrer, kom sømændene steder, hvor de allerfleste almindelige mennesker aldrig kom. De kom til andre verdensdele, de oplevede storme, krig og så mange ting, som lå så fjernt fra almindelige danskeres og almindelige marstalleres hverdag.

- For mig bliver det først og fremmest et stykke musik og en visuel oplevelse. Man skal nok have et forhold til romanen, eller også fungerer stykket bare på sine egne præmisser. Jeg har jo ikke set det, men det har været vist i Belgien, hvor det fik en flot modtagelse, så jeg glæder mig utrolig meget til at se det, siger Carsten Jensen i telefonen fra lufthavnen i Toulouse på vej til en festival i Tronheim, som han skal optræde på.

Hvad: Debatteri med Carsten JensenHvem: Forfatter Carsten Jensen i samtale med lokalredaktør Anders C. ØsterbyHvor: Marstal NavigationsskoleHvornår: Mandag den. 5. august kl. 17-18Hvordan: Er du abonnent på Fyns Amts Avis eller har købt billet til forestillingen "Vi, de druknede" på HCC Bådeværft, kan du gratis få op til to billetter til arrangementet. Tilmeld dig på: https://nembillet.dk/debatteriet

Fortæller anekdoter

Romanen har ifølge forfatteren selv også et potentiale, som gør, at den er genstand for blandt andet opsætninger på de skrå brædder.

- Det er en roman med et stort persongalleri, og det er en roman, der spænder over næsten 100 år og fire generationer og over hverdagslivet og voldsomme dramaer til søs og krig og skibbrud. Så det er en roman, der har en oplagt dramatik i sig. Og sømanden er en arketype, en ældgammel figur i vores historie. Derfor rører det et eller andet i folk, siger Carsten Jensen.

Og derfor har han mødt folk fra fjerne egne, som har overrasket ham ved at have læst romanen og blevet personligt berørt. Det vil han fortælle meget mere om til mandagens arrangement på Marstal Navigationsskole.

Vi skal til Rusland, Indien og Norge, vi skal høre, hvad hans roman har betydet for hans eget forhold til Marstal og marstallerne, og vi skal høre, hvad han mener om det udkast, som han har læst, til manuskriptet til filmatiseringen af romanen. Det og meget, meget mere kan du høre om, hvis du indløser billet til arrangementet, som er gratis for abonnenter på Fyns Amts Avis og billetholdere til forestillingen.