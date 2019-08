Søndagsklubben har i 25 år mødtes på Skipperkroen en gang om måneden. Klubmedlemmerne bruger de to timers møde på at ordne verdenssituationen, give hinanden bøder og på at hjælpe dem, der har brug for det. Formand Kim Hansen har markeret det kvarte århundrede med en bog, der samler klubbens 25 års historie.