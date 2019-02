Søfartsmuseum arver Skrige-Hans: Men det er ikke usædvanligt, at museer arver privatpersoner

Nils M. Jensen, direktør for Organisationen Danske Museer, ønsker Marstal Søfartsmuseum tillykke med arven efter Skrige-Hans, men det er ikke usædvanligt, at museer arver private personer, siger han.

København: Marstal Søfartsmuseum har netop arvet Hans Christian Bech Jensen, som gik bort den 7. februar i sit hjem i Marstal, men det er ikke første gang, at en af byens borgere testamenterer hele sin arv til museet.

I fjor gjorde en beboer på Ommelsvejen det samme, og i 2012 arvede søfartsmuseet Villa Strand, som senere blev solgt for et større millionbeløb.

Men at et museum arver efter privatpersoner, er faktisk ikke så usædvanligt endda, siger Nils M. Jensen, der er direktør for Organisationen Danske Museer, der er en interesseorganisation for 174 af landets museer og konserveringscentre.

- Det sker fra tid til anden, at museer arver efter privatpersoner. Jeg vil ikke udelukke, at det sker oftere for Marstal Søfartsmuseum, end det sker for andre museer, men når et museum arver en privatperson, er det ofte, fordi museet har et lokalt tilhørsforhold og er knyttet op på det lokale miljø. Her har vi for eksempel en mand, som har haft søen som sin arbejdsplads, og derfor føler han det givetvis naturligt, at det lokale søfartsmuseum skal arve ham, siger han.

Nils M. Jensen har tidligere arbejdet på Nationalmuseet, og her skete det også jævnligt, at museet arvede penge eller genstande efter afdøde privatpersoner.

- Vi blev jævnligt kontaktet af advokater, som var i gang med at skrive testamente for privatpersoner, som gerne ville betænke museet. Det samme sker for kunstmuseer, der arver efter private kunstsamlere, fortæller Nils M. Jensen.