Søby Værft og Ærø Kommune har indgået forlig: Men el-færgekrisen er ikke slut endnu

Ærø: Ærø Kommune og Søby Værft A/S har fredag indgået en aftale om at Ærø Kommune skal betale 8,8 millioner kroner i ekstraudgifter til Søby Værft A/S, som værftet har haft i forbindelse med udviklingen og konstruktionen af el-færgen Ellen. "Omkostningerne er påløbet værftet grundet forsinkelser og ændringer undervejs i el-færgeprojektet i forhold til forudsætninger for budgettet ved kontraktindgåelse. Aftalen betyder, at Ærø Kommune betaler Søby Værft A/S 8,8 millioner kroner til endelig afregning. Søby Værft A/S har under drøftelserne tilkendegivet at ville holde færgen tilbage, indtil der var en afklaring af de økonomiske forhold", står der i en pressemeddelelse, som Ærø Kommune har udsendt fredag eftermiddag.

Selvom det økonomiske mellemværende nu er ude af verden, er der stadig problemer med at få el-færgen i drift, fremgår det af pressemeddelelsen.

"El-færgen mangler dags dato endnu den endelige godkendelse fra Søfartsstyrelsen, da der under sidste prøvesejlads blev observeret et muligt problem med kommunikationen/styringen af en hovedmotor. Danfoss Editron, som har udviklet og leveret både motorer og omkringliggende systemer har arbejdet på højtryk for at identificere og løse det opståede problem, men det er endnu ikke muligt at sige præcis, hvornår resultatet kan præsenteres for Søfartsstyrelsen så el-færgen kan få sine papirer klar og dermed afleveres til Ærøfærgerne, som efterfølgende kan påbegynde træningssejlads så de kan få tilladelse til at sejle med passagerer," står der i pressemeddelelsen.

Det vides derfor heller ikke, hvornår el-færgen kan blive sat i drift.