Søby Værft har fået et underskud på 13 millioner kroner før skat. Årsagen er det forsinkede el-færgeprojekt og at en privat kunde har trukket sig fra en større kontrakt om ombygning af et skib, fremgår det af årsrapporten.

Søby: Selv om Søby Værft har haft travlt i det forgangne år med flere nybygninger, har det ikke givet overskud. Tværtimod.

Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab, som har været forsinket i flere uger på grund af en tvist mellem Ærø Kommune og Søby Værft om el-færgen.

Årets resultat er på -13 millioner kroner før skat, men da værftet har fået penge tilbage i skat, ender årsresultatet på -11,6 millioner kroner efter skat. Værftet har dermed mistet næsten 12 millioner kroner af sin egenkapital, og egenkapitalen er nu på 20,5 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen har el-færgeprojektet krævet ekstraordinære indsatser og ressourceforbrug fra værftets side.

"Projektet har beslaglagt kapacitet, der var planlagt anvendt til værftets øvrige arbejdsopgaver. Dette har umuliggjort en optimal og effektiv styring/afvikling af værftets øvrige nybygninger og reparationsarbejder. Endvidere har det medført behov for større løbende personale- og organisatoriske omstruktureringer, " står der i ledelsesberetningen.

Udover el-færgen har værftet også haft en disput med en kunde, der har aflyst et større projekt.

"En større kontrakt om ombygning af et skib, der skulle have været udført i 4. kvartal 2018, blev i september måned annulleret af kunden og det var ikke efterfølgende muligt at anvende den ledige kapacitet til anden side. Årsagen til annulleringen var udelukkende forhold hos kunden og kunden har erkendt erstatningspligt over for værftet. Værftet har fremsat erstatningskrav, men afventer afregning. Den forventede positive effekt af kravet, er ikke medtaget i regnskabet," står der i ledelsesberetningen.

Værftet forventer dog at vende skuden i de kommende år, fremgår det af ledelesesberetningen.

"Værftet vurderer generelt skibsmarkedet positivt og med yderligere projektmuligheder som følge af dokudvidelsen i 2018, forventes der fortsat vækst og positiv udvikling. Væksten forventes med baggrund i den primære aktivitet i service- og reparationsafdelingen, men værftet har også modtaget flere forespørgsler på nybygning af såvel trawlere som færger."

Fyns Amts Avis arbejder på at få en kommentar fra værftsdirektør Roar Falkenberg.