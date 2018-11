Søby Havn på finansloven: 75 millioner kroner til udvidelse af Søby Havn

Ærø/København: Finansloven er i hus, og den sender en sand guldregn ned over Ærø.

Søby Havn får 25 millioner kroner om året de næste tre år - 75 millioner kroner i alt - til en udvidelse af havnen, og Motorfabrikken Marstal får fremover årligt en halv million kroner som en fast bevilling til at understøtte fabrikkens maritime iværksætterhus.

Ærøs folketingspolitiker Anders Johansson (K) er stolt over, at det er lykkedes at hente så mange penge hjem til Ærø.

- Søby Havn har været rigtig dygtige til at markedsføre sig selv. De har vist projektet frem for rigtig mange politikere, og det har gjort, at mange politikere har kendt til projektet. Når jeg har fortalt, at jeg kom fra Ærø, har mange nævnt Søby Havn som det første, siger Anders Johansson.

Søby Havn havde søgt om 100 millioner kroner, men ender altså med at få 75 millioner kroner.

- Jeg har været i dialog med Søby Havn for at høre, om projektet kunne realiseres, hvis de fik 75 millioner kroner, og det kan det, siger Anders Johansson, der har været med helt fra projektstarten af.

- Det har været en spændende proces, fordi jeg har været med helt fra starten af. Jeg var ansat på Søby Værft, da de første streger til udvidelsen af havnen blev tegnet, og jeg var med, da kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte 40 millioner kroner til projektet, fortæller Anders Johansson.

Udover pengene til Søby Havn er der også blevet afsat et fast beløb på en halv millioner kroner årligt til Motorfabrikken Marstal.

- Pengene skal gå til at understøtte fabrikkens maritime iværksætterhus, siger Anders Johansson.

Ærø kommer ifølge Anders Johansson også til at nyde godt af et ekstra særtilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner. Der er afsat 10 millioner kroner om året, som skal fordeles mellem øerne.

- Derudover kommer der et særligt ø-fradrag til pendlere, som ikke kan komme hjem til Ærø på grund af deres arbejde, og som derfor må overnatte et andet sted. De vil kunne få et særligt ø-fradrag på 200 kroner om dagen, fortæller Anders Johansson.

Også Søassurancen Danmark, som er et skibsforsikringsselskab i Marstal, kommer til at nyde godt af den nye finanslov.

- Der bliver fjernet en særlig lystbådsfartøjsafgift, som vil komme søassurancen til gode, forklarer Anders Johansson.