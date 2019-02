Ærø: Når nu ærøboerne er så gode til at sortere deres affald, hvorfor skal de kommunale institutioner så egentlig ikke også gøre det samme?

Det ville Metha Feddersen vide under spørgetiden efter kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.

- Det er rigtig dejligt, at vi efterhånden sorterer alt vores affald, og så falder det mig for brystet, når jeg sejler med færgerne eller går på biblioteket eller er i hallen, at så gør man det ikke. Det kan jeg ikke forstå, og det kunne jeg godt tænke mig, at man gjorde. Vi er en ø, der passer på vores ting, sagde hun.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) svarede, at også flere i kommunalbestyrelsen har studset over det samme.

- Så vi har faktisk for ikke ret længe siden skrevet ud til alle vores institutioner, at det forventer vi fra nu af. Så vi er kommet dig i forkøbet, sagde han med et smil.

Lennart Mogensen (V), formand for Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, supplerede og sagde, at der også har været borgerhenvendelser om det.

- Og når alle borgere skal, skal vores institutioner selvfølgelig også, sagde han.