Smukke, antikke og sjove ting til hjemmet: Ærø Bazaren åbner lørdag

Stalden på den gamle Sognefogedgaard er hjemsted for Ære Bazaren, der åbner for salget af loppevarer lørdag.

I butikken er der mulighed for at sælge egne ting i kommission, hvis man har sager stående på loftet eller i laden.

Øster Bregninge: I Øster Bregninge åbner et nyt loppemarked, Ærø Bazaren, lørdag 15. juni kl. 12-16 i stalden på den gamle Sognefogedgaard. Her er der etableret et loppefællesskab, hvor sælgere fra hele øen kan tilbyde loppevarer.

High-end og klassikere

Med en efterhånden lang baggrund i genbrugsbranchen har parret skabt rammer om et salgssted med inspiration i reol-loppemarkeder der giver flere sælgere mulighed for at leje sig ind i et større loppefællesskab.

- Vi ønsker at skabe et loppemarked, hvor du undgår for meget nyt plastik, men i stedet kan finde de gode, smukke, antikke og ikke mindst sjove ting til hjemmet. I Ærø Bazaren er der både plads til high-end lopper, og de mere gængse loppeklassikere, udtaler parret i en pressemeddelelse.

Blandt de sælgere, der allerede er kommet med i fællesskabet, er Else Schneider, der også har salg af tøj og smykker på havnen i Ærøskøbing. I Ærø Bazaren sælger hun ud af sit store lager af lopper og antikviteter fra hendes tidligere butik i Bredgade i København.

Lau Leerskov har igennem årene holdt en række auktioner, og Ærø Bazaren vil i løbet af året holde auktioner over blandt andet gamle veterankøretøjer og lignende effekter.

Ved åbningen spiller radiovært Henrik Aagaard fra P6 Beat singleplader.