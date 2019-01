Slut med skrald efter 50 år: Anders Jørgensen Eftf. ApS må fyre folk på grund af mistet skraldejob

Anders Jørgensen Eftf. ApS har hentet ærøboernes skrald i mere end 50 år, men fra årsskiftet var det slut, fordi skraldejobbet gik til Store Rise Maskinstation ApS. Det har betydet, at firmaet har måttet fyre folk.

Ærøskøbing: I mere end 50 år har firmaet Anders Jørgensen ApS hentet ærøboernes skrald, men fra årsskiftet var det slut, fordi Ærø Kommune valgte at give opgaven til konkurrenten Store Rise Maskinstation ApS, fordi maskinstationen kom med et billigere tilbud end Anders Jørgensen Eftf. ApS.

Det har betydet, at Anders Jørgensen ApS har været nødt til at afskedige fem ansatte, og det ærgrer direktør Kim Jørgensen sig over.

- Vi har været nødt til at omstrukturere, fordi vi mistede opgaven, men vi forsætter med at hente erhvervsskrald. Det er for eksempel husholdningsskrald hos firmaer og restauranter, forklarer Kim Jørgensen.

Firmaet ejer tre skraldebiler, hvoraf den ene allerede er solgt.

- Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske med de to andre biler. Måske beholder vi den ene og sælger den anden, men jeg ved det ikke endnu, siger Kim Jørgensen.

Efter at de fem medarbejdere er blevet afskediget, har Anders Jørgensen Eftf. ni ansatte.

Om virksomheden har tænkt sig at byde på opgaven, når den om fire år skal sendes i udbud igen, ved Kim Jørgensen ikke.

- Det har vi ikke taget stilling til. Det gør vi, når den tid kommer, siger han.