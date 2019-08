Slut med mammografiscreeninger på Ærø: Nu skal kvinderne rejse for at få undersøgt brysterne for kræft

Regionsrådet har besluttet at lukke mammografibusordningen. I stedet kommer der otte stationære screeningssteder i Region Syddanmark, og det betyder, at ærøske kvinder fremover skal rejse for at blive screenet.

Ærø: Der er slut med at gå til mammografiscreening på Ærø.

Det må cirka 1000 ærøske kvinder sande, som i øjeblikket får tilbudt mammografiscreeninger, efter at regionsrådet mandag eftermiddag besluttede at udfase mammografibusserne og i stedet åbne otte faste screeningssteder i regionen.

Hidtil er kvinderne blevet undersøgt i en mammografibus, som holdt parkeret ved Ærø Sygehus, men fra august 2020 foregår mammografiscreeningerne i stedet på otte forskellige sygehuse rundt om i regionen.

Regionsrådsmedlem Morten Brixtofte (R) havde ellers kæmpet for at bevare screeningerne på Ærø, og regionens administration har da også regnet på, hvad det ville koste at have et fast screeningssted på Ærø.

Men kun ni medlemmer fra partierne SF, EL, R stemte for, at Ærø skulle have et fast screeningssted, og dermed faldt forslaget.

Alle kvinder i alderen 50-70 år får tilbudt en mammografiscreening hvert andet år, og de otte faste screeningssteder kommer til at ligge på sygehusene i Svendborg, Odense, Fredericia, Sønderborg, Tønder, Grindsted, Haderslev og Esbjerg.