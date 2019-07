Ærøskøbing: - Så skydes der efter halen, og det er din tur, Andreas, lyder det over højttaleren, som går klart og tydeligt igennem hele den lille skov omkring Strandskoven, som man må igennem for at komme ned til der, hvor bemeldte hale nu skal skydes af.

Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab er for 177. år i træk ved at skyde den traditionelle træfugl i smadder, og fra den opstillede container, fra hvis åbne ende der serveres pølser og skænkes øl og vand, bliver slagets gang styret med præcision og voldsom høj volumeniveau.

- Vi startede med at være 114 deltagere, da vi mødtes i morges, og vi er 109 tilmeldt til middagen i aften, fortæller formand Jepser Flindt, mens der bliver knaldet løs fra den opstillede salonriffel, som medlemmerne står i kø for at komme til.

Sidste års fuglekonge blev Patrick Fleischer, der blev vækket på sin bopæl den årle morgen af Peder Most Garden. Men traditionen tro skal der gå fem år, før han næste gang kan blive kronet som konge. Hvem den ære tilfalder i år, var endnu ikke afklaret ved redaktionens afslutning.