- Jeg er meget tilpas med det. Det er altid godt med nogle høje master, det pynter på enhver havn. Her i morges var der 12, det er hovedsageligt tyskere og hollændere, der plejer at være her, og det er jo en fornøjelse for os, der har blåt blod i årene, men også for mere jordbundne sjæle.

Plads til flere

Selvom Marstal Havn oprindeligt er en skonnerthavn, er det længe siden, man har haft 12 af slagsen i havnen på én gang. For Erik Kromann viser det, at Marstal Havn stadig er et søgt sted.

- For det første ligger vi godt for de havne, de stævner ud fra, og vi er en stor havn, der kan rumme mange skibe. Og så er det oprindeligt en skonnerthavn - folk kommer her for at opleve det autentiske, og her er jo også andre skonnerter at kigge på.

For Erik Kromann gælder det om at fastholde anløbene og optimere faciliteterne, så havnen bliver endnu mere modtagelig for dem.

- Vi har sørget for at gøre plads til dem. Der er nogle ting, der skal opgraderes, men det er man også opmærksom på politisk, ligesom det er vedtaget, at beddingerne skal gøres klar, siger Kromann.

- Vi har åbne arme for flere end de 12, der var her i formiddags.