Ærø Friskole er vokset støt siden oprettelsen for 11 år siden. Elevtallet har aldrig været højere og økonomien aldrig bedre, og skolens køb af bygningerne for godt et år siden har givet mere plads og rum til udvikling. Trods modstand i bestyrelsen har købet vist sig at være en rigtig beslutning, fortæller skoleledelsen.