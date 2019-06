Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet på Ærø Henning Borchert-Jørgensen har krævet en undskyldning fra borgmester Ole Wej Petersen, som han beskylder for at anklage ham for landsforræderi. Han har optaget et skænderi på det seneste medlemsmøde i partiet og sendt optagelsen til Fyns Amts Avis. - Meget grænseoverskridende, lyder det fra borgmesteren.