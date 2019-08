Skjoldnæs også aflyst lørdag

Søby: Arbejdet med at reparere en ødelagt hydraulikpumpe på M/F Skjoldnæs er åbenbart så omfattende, at Ærøfærgerne har været nødt til at aflyse alle ture med færgen lørdag.

Tidligere i dag skrev vi, at færgen var aflyst hele fredagen, fordi en ødelagt hydraulikpumpe torsdag aften skabte problemer med at få en thruster (bovpropel) til at virke.

Ole Jensen, der ledende maskinmester på Ærøfærgerne, ved ikke, om færgen kommer i drift igen søndag.

- Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, men jeg håber, at vi sejler igen søndag, siger han.