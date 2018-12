Skimmelsvamp i storkøkken: Kommunalbestyrelse håber på forsikringskroner

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften en tillægsbevilling på 687.000 kroner til Ærø Madservice efter et skimmelsvampeangreb i køkkenet, der nu bliver renoveret. Der er fortsat ikke meget håb for at holde rådgivere ansvarlige, men måske er der forsikringspenge at hente.

Ærøskøbing/Marstal: Det er surt at skulle betale trekvart million for mug i loftet. Det var konklusionen fra en utilfreds, men trods alt enig kommunalbestyrelse, der stemte for en tillægsbevilling på 687.000 kroner til Ærø Madservice, der har været ramt af svampeangreb og derfor får bygget nyt loft. Men måske kan kommunen alligevel skrabe et par hundredetusinde hjem gennem forsikringerne.

- Der er ikke så meget nyt i den sag, men administrationen arbejder videre på det, og de er i hvert fald mere optimistiske, end de har været før, lagde borgmester Ole Wej Petersen (S) ud ved kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.

Flere medlemmer udtrykte utilfredshed over, at det indtil videre ikke har været muligt at holde hverken rådgivere eller entreprenører ansvarlige for skaden, der skyldes en konstruktionsfejl ved ombygningen af køkkenet.

Formand for teknik,- miljø- og havneudvalget Lennart Mogensen (V) kaldte situationen for en "møgsag", men måske var der alligevel lidt kroner at hive hjem.

- Det virker til, at forsikringen måske ikke er helt afvisende, så vi kan måske ende med at få 100.000 - 200.000 kroner tilbage derfra. Men selve rådgiverne kan vi nok ikke komme efter, fortalte han til mødet.