I det kolde pakkerum hos Ærø Madservice bemærkede man i sensommeren 2018 sorte pletter i loftet. Hvad der viste sig at være et større skimmelsvampeangreb, betød at køkkenet blev afspærret, saneret og har siden kostet kommunen 687.000 kroner at få renoveret. Ifølge Teknisk afdeling på Ærø Kommune er der ikke nogen parter at holde ansvarlig, men det undrer kommunens politikere, der har besluttet at undersøge det nærmere.